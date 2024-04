Jinder Mahal habla de su guerra con Tony Khan en X

Aunque el pasado viernes fue despedido de WWE, el Maharajá Moderno, Jinder Mahal, comenzó el 2024 de gran manera, pues tuvo un segmento bastante interesante y recordado con The Rock, en donde este último terminó pateándole el trasero, pero en donde Mahal salió bien parado con la buena promo que hizo antes de esto.

La atención de los fans hizo que Triple H le diera una oportunidad titular ante el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins. Lo cual causó la furia del presidente de AEW, Tony Khan, quien en su cuenta oficial de X, antes Twitter, dijo que no tenía sentido, esta decisión de darle una oportunidad titular de la nada a Mahal.

► Jinder Mahal habla de su guerra de tuits con Tony Khan

Mahal le respondió a Khan que dejara de hablar mal de él, pues tenía doble estándar, ya que él le había dado a Hook una oportunidad titular improvisada ante el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Samoa Joe.

La guerra entre los dos individuos atrajo la atención de ambas compañías. Ahora, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, el ex Campeón WWE habló abiertamente sobre la situación. Jinder Mahal afirmó que Drew McIntyre lo informó sobre todo el embrollo que se estaba gestando en las redes sociales y acreditó a Tony Khan por atraer la atención hacia su mencionada lucha contra Seth Rollins.

“Drew me mandó un mensaje. Recibí un montón de mensajes seguidos, y pensé, ‘¿Qué está pasando?’ Y luego abro Twitter y eso es lo que vi. ¡Gracias Tony! Hiciste que esa lucha con Seth fuera más interesante. La gente realmente pensó que iba a ganar solo para fastidiar a Tony (risas). Me sorprendió, todos me defendieron, eso nunca había pasado antes”.

Jinder Mahal volvió a estar en los titulares después de anunciar inesperadamente que estaba dejando WWE hace unos días, y su liberación oficial fue confirmada después de eso. Con Mahal buscando nuevos horizontes, tendremos que esperar y ver qué sigue para el Maharajá Moderno después de su salida de la WWE.