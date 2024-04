«No creo que sería justo crear la expectativa de que Kenny Omega estaría autorizado para entonces. Soy muy optimista de que Kenny volverá, pero no sé la fecha exacta. Creo que ese es un cronograma agresivo. Kenny es una de las grandes estrellas de AEW y no podemos esperar a tenerlo de vuelta lo antes posible. Sin embargo, no creo que sería justo crear la expectativa de que estaría autorizado para entonces». Esto decía Tony Khan a primeros de marzo. Pero finalmente Kenny Omega sí estará en Canadá.

► El regreso de Kenny Omega a AEW

Quizá el presidente de AEW solo buscaba que los fanáticos no se ilusionaran para que no se llevaran una decepción si el luchador no podía participar en los shows pero la verdad es que parece que el mismo Omega tampoco lo hizo pues reconoce que se sorprendió cuando se anunció su regreso para el 1 de enero en el Dynamite en Winnipeg.

«Grandes noticias, no sé si ustedes las escucharon. Me sorprendió un poco oírlas. Recuerdo haber considerado la posibilidad, tal vez, de aparecer en Winnipeg. Era solo una posibilidad. Realmente, solo era una posibilidad. Mi hermana, mis padres, mi tía estaban como, ‘¡Dios mío, escuchamos las grandes noticias!’ ‘¿Qué? ¿Qué noticias tan grandes?’ ‘La arena está anunciando tu regreso.’ Yo estaba como, ‘Vamos, hombre.’ Estoy al 80% a favor, tal vez. No estoy seguro, hombre. Pensé, ‘Bueno, si me están anunciando,’ ese 80% se convierte en 100%. Llamé al jefe, ‘Oye, si quieres poner un gráfico o algo así, supongo que apareceré’«, señala Kenny en Twitch.

El 15 de diciembre de 2023, Omega anunció a los fanáticos que estaría fuera indefinidamente luego de ser hospitalizado y diagnosticado con diverticulitis. Ahora que está volviendo, nos preguntamos qué estará haciendo. ¿Qué le habrá parecido que The Young Bucks prefieran a Kazuchika Okada para The Elite?