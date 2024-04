Dos interesantes novedades acerca del WWE 2K24

Todos los fans de WWE están jugando desde hace casi dos meses al WWE 2K24 y hoy conocemos dos noticias que no querrán perderse.

La primera nos lleva al popular creador WhatsTheStatus, que recientemente no solo vio como todo su contenido era eliminado del videojuego para que los demás jugadores pudieran descargarlo sino que recibió una prohibición para jugar al mismo. Sin embargo, WWE Games acaba de comunicar que puede volver a hacerlo.

«¡Hola, comunidad de WWE 2K!

Hemos escuchado sus comentarios y queremos informarles que nos hemos reunido con Status y tuvimos una discusión productiva, abordando preocupaciones de estabilidad y problemas de rendimiento relacionados con algunos mods populares. Como resultado de esta conversación, levantamos la prohibición de Status de inmediato, estamos trabajando con él para reintegrar parte de su contenido que no causa problemas de estabilidad y avanzando juntos hacia un entendimiento común. Los invitamos a todos a seguir adelante con nosotros y continuar disfrutando y celebrando la diversión que ofrece WWE 2K24. #FinishYourStory».

El mismo creador lo dio a conocer también en redes sociales:

«WWE Games y yo nos hemos reunido para discutir cómo mis mods pueden afectar el juego.

Hemos llegado a un acuerdo justo y equitativo.

Gracias a todos por el apoyo; gracias a ustedes, mi prohibición ha sido levantada.

¡Estoy libre! #WWE2K24″.

— 𝕾𝖙𝖆𝖙𝖚𝖘™ (@WhatsTheStatus) April 27, 2024