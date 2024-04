Jinder Mahal revela todo del segmento con The Rock

2024 empezó con un Raw especial para WWE, el Day 1. De la nada, The Rock decidió retornar a la empresa, aunque él ya sabía los planes que tenía para WWE. Lo cierto es que la empresa realizó todo un proceso para mantener en secreto el regreso de The Great One, anunciando en redes sociales que en este show, iba a retornar un ex Campeón WWE.

Y, bueno, terminó siendo Jinder Mahal el ex Campeón WWE, pese a que la gente ya sabía de los rumores del regreso de La Roca, quien luego de que Mahal hiciera una gran promo como villano, apareció para atacarlo y defender a los Estados Unidos.

► Los detalles del regreso de Jinder Mahal y The Rock, y su segmento, en Raw Day 1 2024

Mahal, quien fue despedido el viernes pasado de WWE, le contó recientemente a Chris Van Vliet los detalles detrás de este segmento. Estas fueron sus declaraciones:

«Entonces lo armé, lo organicé de cierta manera. Recibí un mensaje de texto de la creatividad que decía ‘Oye, ustedes no tienen nada esta semana.’ Y luego, en realidad, un mensaje de viaje dice ‘Oye, ustedes no van a volar.’ Estoy en un chat grupal con Indus Sher y nuestro departamento de viajes.

Luego, 20 minutos después, recibo un mensaje de texto separado que dice, ‘En realidad, sí van.’ Pensé que era un poco raro que fuera solo yo y no Indus Sher, pero no le di importancia.

Luego, unas horas después, veo el anuncio en Twitter – Regresa un ex campeón de la WWE. Sabía que no iba a ser yo, pero pensé que iba a ser parte de ello. Así que le mandé un mensaje de texto a Indus Sher: ‘Oye, ¿ustedes van a Raw?’ Ellos dijeron, ‘No.’ Está bien, solo voy yo.»



«Así que pensé, ‘bueno, buena oportunidad. Creo que soy yo.’ Y en realidad era la semana de Navidad. Estaba con mi familia en Calgary. Vuelvo, creo, el día 30. Sí, estaba volviendo el 30. Cuando estaba en mi vuelo, recibí un mensaje de texto de uno de los escritores: ‘Oye, ¿puedes hablar por teléfono?’

Le dije ‘Estoy en el avión por unas horas más, cuando aterrice te llamo.’ Cuando aterricé, solo uno de los escritores me dijo ‘Sí, así que te tenemos en un segmento… con The Rock.’ Ellos dijeron ‘Kayfabe. Mantén el secreto’ Yo dije ‘Sí. Sí. 100%. Estoy deseando hacerlo.’ Así es como me enteré. Me enteré dos días antes.»