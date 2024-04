► Stardom se convierte en subsidiaria de NJPW.

Con el objetivo de mejorar las acciones operativas entre New Japan Pro Wrestling y Stardom, esta se convertirá en subsidiaria de la primera luego de que NJPW adquiriera la totalidad de las acciones de Bushiroad Fight.

Bushiroad Fight, submarca del grupo Bushiroad y que administraba a Stardom se convertirá en Stardom Co. LTD y estará bajo la administración directa de NJPW. Este cambio ocurrirá a partir del 28 de junio, buscando favorecer el trabajo de ambas empresas, de forma individual y conjunta.

Se pretende además un mejor manejo de recursos, de organización de eventos y manejo de talentos.

A través de un comunicado, se dieron a conocer estos cambios:

En una reunión de la junta directiva de New Japan Pro-Wrestling celebrada el 22 de abril, se determinó que NJPW adquirirá todas las participaciones en Bushiroad Fight Co. Ltd. (en adelante “Bushiroad Fight”, que pasará a llamarse STARDOM Co. Ltd. a partir del 28 de junio) de la empresa matriz Bushiroad Inc.

Con esta adquisición, Bushiroad Fight se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de New Japan Pro-Wrestling a partir del 28 de junio.

Objetivo de adquisición: Mejorar la eficiencia operativa y reducir los despidos dentro de la unidad deportiva de Bushiroad.

Fecha de transferencia de acciones: viernes 28 de junio

Nombre de la empresa: Bushiroad Fight Co. Ltd. (cambiando el nombre a STARDOM Co. Ltd. a partir del 28 de junio)

Dirección: Nakano-ku Chuo 1-38-1, Tokio

Fundado: 1 de agosto de 2016

Presidente/CEO: Taro Okada

Operaciones: Actividades relacionadas con STARDOM

Capital: 100.000.000 yenes

Presidente y director ejecutivo de Bushiroad Fight: Taro Okada

Desde que STARDOM se unió al Grupo Bushiroad en 2019, nuestra cooperación con New Japan Pro Wrestling ha visto luchas de STARDOM en el Tokyo Dome, el establecimiento de los campeonatos femeninos IWGP y NJPW STRONG y nuestro primer evento co promocionado en noviembre de 2022. Ahora, más de cuatro años de esta relación, y con los cambios que se están llevando a cabo en la estructura administrativa y operativa de la empresa, existía el deseo de una conexión más fuerte entre nuestras oficinas, que se materializa con este anuncio. Espero que podamos encontrar nuevas formas de mostrarle al mundo lo impresionante que puede ser la lucha libre profesional japonesa y, a medida que los atletas en los anillos de STARDOM y NJPW continúan superando nuevos límites, esperamos contar con su apoyo continuo.

Presidente y director ejecutivo de NJPW: Hiroshi Tanahashi.