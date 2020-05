Finalmente Pro Wrestling NOAH decidió continuar con sus funciones televisadas a puerta cerrada, a fin de mantener, en cierta forma, su actividad luchística. Para ello programó tres funciones, en una de ellas se oficializó el duelo Sugiura vs. Nakajima por el Campeonato Nacional GHC.

El primer evento tendrá lugar el 3 de mayo y hasta el momento sólo hay un duelo confirmado. Se trata de una lucha de eliminación donde intervendrán 12 hombre, entre los equipos de Sugiura Gun (Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Rene Dupree, NOSAWA Rongai, Hajime Ohara y Seiki Yoshioka) contra Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Haoh y Nioh).

Destacan las dos flamantes adquisiciones de la empresa, Seiki Yoshioka y Manabu Soya, ex luchadores de Wrestle-1.

El cartel va como sigue:

NOAH "NOAH STAY TOGETHER SHOWDOWN ~SUGIURA-GUN vs KONGO~", 03.05.2020

NOAH Special Arena

1. Sugiura-gun vs. Kongoh 6 vs. 6 Elimination Match: Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Rene Dupree, NOSAWA Rongai, Hajime Ohara y Seiki Yoshioka vs. Kenou, Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Haoh y Nioh

► Es oficial, Sugiura vs. Nakajima por el Campeonato Nacional GHC

Para el 9 de mayo, Kaito Kiyomiya y Atsushi Kotoge chocarán en un mano a mano de pronóstico reservado.

Además, HAYATA y YO-HEY pondrán en juego el Campeonato de Parejas Jr. GHC ante Yoshinari Ogawa y Kotaro Suzuki, en un episodio más de la rivalidad entre las facciones Ratel's y Stringer. Ésta será la segunda ocasión que los monarcas exponen su cetro.

En el turno estelar, Takashi Sugiura defenderá por quinta vez el Campeonato Nacional GHC respondiendo al desafío del peligroso Katsuhiko Nakajima.

El cartel va como sigue:

NOAH "GHC NATIONAL CHAMPIONSHIP SUGIURA VS. NAKAJIMA", 09.05.2020

NOAH Special Arena

1. Tadasuke vs. Kinya Okada

2. Shuhei Taniguchi, Mohammed Yone y Daisuke Harada vs. Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura y Nioh

3. Kazushi Sakuraba, René Dupree y NOSAWA Rongai vs. Kenou, Manabu Soya y Haoh

4. Naomichi Marufuji y Masaaki Mochizuki vs. Hajime Ohara y Seiki Yoshioka

5. Kaito Kiyomiya vs. Atsushi Kotoge

6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: HAYATA y YO-HEY (c) vs. Yoshinari Ogawa y Kotaro Suzuki

7. GHC National Title: Takashi Sugiura (c) vs. Katsuhiko Nakajima

Para el 10 de mayo, el legendario Keiji Mutoh se presentará en NOAH al lado de Naomichi Marufuji para enfrentar a los recios Kazushi Sakuraba y Masaaki Mochizuki. Esta será la tercera aparición especial de Mutoh en la empresa.

El cartel va como sigue:

NOAH "NOAH STAY TOGETHER MUTA FANTASIA", 10.05.2020

NOAH Special Arena

- Great Muta y Marufuji vs. Kazushi Sakuraba y Masaaki Mochizuki