Ayer, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reveló que los lugares que albergan espectáculos con gran afluencia de público podrán estar llenos hasta un 25% de su capacidad, con la finalidad reactivar la economía del lugar, siempre que se cumplan los protocolos necesarios. En teoría, esto permitiría a WWE a albergar a varios fanáticos dentro de sus grabaciones, cuyo calendario está definido hasta el mes de julio.

Aunque no se conoce la capacidad exacta que albergaría el WWE Performance Center, se dice que tendría capacidad para unas 200 o 300 personas por lo que, en teoría, estarían permitidos de 50 a 75 personas en el lugar. ¿Será posible?

En la tarde de este sábado, Ringside News informó que la compañía no ha hecho ningún anuncio sobre el regreso de los fanáticos a sus grabaciones de televisión, por lo que hasta el momento, la compañía continuará con la idea de grabar sin público.

Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, parecía dar muchas esperanzas de que los eventos de lucha profesional vean el regreso de los fanáticos; sin embargo, eso no sucederá tan pronto.

Parece ser que la conferencia de prensa dada por DeSantis respecto a la vuelta a las actividades el 4 de mayo, o fue un poco engañosa o fue mal interpretada. En realidad, el regreso de los eventos con público en Florida solo comenzará durante la fase uno del plan de reapertura de dicho estado.

Reece Kelley Graham informó en su cuenta de Twitter que los comentarios de DeSantis sobre permitir que el 25% de los fanáticos ingresen a los lugares no son parte de la nueva orden ejecutiva.

For further context...

The policy of allowing sporting events at 25% capacity IS NOT part of DeSantis' newly signed Executive Order, effective May 4: https://t.co/WXDKpCaWhq

This is only a "Phase 1" suggestion from DeSantis' Re-Open Florida Task Force: https://t.co/fBPrVnjfXD https://t.co/fm028pt05z

