“Durante toda mi carrera, he estado intentando atrapar a las personas después de que hicieran algo horrible. Por una vez en mi vida, me gustaría atrapar a alguien antes de hacerlo”. Estas son palabras del inspector de policía Doug Carlin, el personaje interpretado por Denzel Washington, en la película de 2006 ‘Déjà vu’. En Súper Luchas acostumbramos a traer a nuestros lectores los resultados de los eventos que se suceden alrededor del mundo de la lucha libre profesionale más allá de las compañías más grandes -estas tienen su cobertura en vivo- después de que hayan terminado. No obstante, hoy queremos informarlos del prometedor show que se avecina esta tarde, GCW I Can’t Save You, por si quisieran verlo.

*THIS SUNDAY!* MAKI ITOH takes on SDL for the first time in COLUMBUS! Feat:

Nick Gage

Masha vs Mance

Blake vs Trey Miguel

Shelley v Price

Gringo v Ninja

Cardona v Cole

East West v Janela/Sawyer

Team GCW vs Team UP

+more Tix:https://t.co/3PZ1eVbzoD Watch LIVE on @FiteTV+ pic.twitter.com/62OIfFahiS — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) May 19, 2023

> Estas son las luchas de GCW I Can’t Save You

La velada se llevará a cabo desde la arena The Valley Dale Ballroom en Columbus, Ohio, y podrá verse a través de FITE así como también Eventbrite.

No solo promete un gran espectáculo por las luchas anunciadas sino tengamos en cuenta además la presencia de luchadores reconocibles del circuito independiente como Matt Cardona, su mano derecha, Steph De Lander, o Joey Janela, sino también a otros que actualmente trabajan en empresas de renombre como Alex Shelley, Trey Miguel, Nick Wayne o Maki Itoh. Y no podemos pasar por alto además que muchos de ellos, como Masha Slamovich, estarán en acción solo un día después de dejarlo todo en el encordado en GCW The Way I Am.

