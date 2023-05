Matt Cardona pone sus condiciones para volver a WWE

Desde que fue despedido por WWE en el 2020, Matt Cardona ha logrado tener éxito en el territorio independiente trabajando para diferentes empresas como GCW, AEW, NWA, Impact y otras más, incluso consiguiendo campeonatos en ellas. Sin embargo, una vez que su esposa Chelsea Green ya está con WWE, sumado con algunas referencias recientes que el ex Campeón Intercontinental WWE ha hecho hacia la compañia, incluyendo el registro de su antiguo nombre Zack Ryder, o una autoselección en el Draft, aún existen esperanzas de un regreso a la que fue su casa, aunque las recontrataciones parecen estar detenidas por el momento.

► Matt Cardona no descarta regresar a WWE

Mientras muchos se preguntan si definitivamente Matt Cardona volverá eventualmente a la WWE o no, durante una entrevista reciente con Barstool Rasslin, el ex Campeón Intercontinental WWE se refirió a la situación, y presentó tres condiciones que deben cumplirse para que él regrese allí.

“¿Cuándo vas a volver a debutar con WWE? Dos cosas tienen que ser correctas. El dinero y el creativo. ¿Existe una cantidad de efectivo que pueda hacer que la creatividad no importe tanto? No para mí. No para mí. Y ella (refiriéndose a Steph De Lander) tiene que venir”.

Dicho esto, Matt Cardona también cree que eventualmente regresará a la WWE, y la presencia de su esposa (quien ha tenido un tiempo considerable en pantalla) podría ser un buen catalizador. Habrá que esperar y ver si los fanáticos finalmente podrán ver a Matt Cardona finalmente regresar a la WWE algún día, y si retomará su personaje de Zack Ryder, con el que no tuvo tanto éxito allí.