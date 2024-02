New Japan Pro Wrestling oficializó la primera lucha para «Sakura Genesis 2024«, evento que se realizará en el Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► Es oficial, Nic Nemeth vs Hiroshi Tanahashi

Se trata del combate por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, entre el monarca reinante Nic Nemeth y su retador designado, Hiroshi Tanahashi, presidente de NJPW.

Luego de coronarse en la primera función de «The New Beginning in Sapporo» del fin de semana pasado, Nic Nemeth logró un triunfo al día siguiente en un choque de parejas.

Fue entonces que decidió nominar al presidente Tanahashi como su primer retador. Tanahashi se encontraba en primera fila, junto a la mesa de comentaristas, ya que no luchó en el segundo evento de Sapporo por lesión en el tobillo. Tras un breve intercambio de palabras, Presidente Ace aceptó el desafío.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «SAKURA GENESIS 2024», 06.04.2024

Tokyo Ryogoku Kokugikan

– IWGP Global Heavyweight Title: Nic Nemeth (c) vs. Hiroshi Tanahashi

– IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) vs. Ganador de la New Japan Cup 2024