«Hay un hombre de Dublin que me hizo esperar por mucho tiempo, y estoy cansado de pensar en él. Conor McGregor, mete tu trasero en el octágono y terminemos con esto de una vez«. Michael Chandler pronunció estas palabras en una breve promo durante el WWE RAW del 19 de febrero. con la intención de seguir presionando para finalmente tener su pelea con Conor McGregor, de la cual se viene hablando por mucho tiempo y sigue sin tener fecha. Se ha mencionado el UFC 300.

► Seth Rollins de Michael Chandler

Más recientemente, Seth Rollins compartió su opinión sobre Chandler en Submission Radio:

«Se podía notar que tenía la adrenalina corriendo por sus venas un poco. Podría haberse calmado un poco, haberse divertido. Necesita un poco de trabajo, pero bastante bien. Creo que para un primer paseo, fue real, fue sincero. Es un tipo genial, es un gran fanático de lo que hacemos. Él entiende el aspecto del entretenimiento de la lucha. Así que lo disfruté y espero que obtenga lo que quiere.»

Michael Chandler estaba intentando emular su propia promo de UFC 274, una de las más potentes de los últimos tiempos:

«Estoy listo para regresar. En el evento principal, no hay fanático de las MMA que no quiera verme enfrentándome nuevamente a ti, Charles, o enfrentándome nuevamente a ti, Justin Gaethje. Si la UFC tiene un momento de debilidad y le otorga la oportunidad por el título a alguien más, tengo a una persona en mente. Conor McGregor, soy el peso ligero más entretenido del planeta. Quiero que estés en tu peor momento y quiero que estés en tu mejor momento; tú y yo en 170 libras.»

Chandler called out McGregor after his KO win 🗣 #UFC274 pic.twitter.com/m7Rk5jTrvE

— ESPN MMA (@espnmma) May 8, 2022