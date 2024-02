Nic Nemeth nominó a Tanahashi como primer retador

Nic Nemeth, el flamante poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP desafió al presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, a una lucha titular.

Esto ocurrió al término de la lucha de parejas donde Nemeth y Ryusuke Taguchi doblegaron al equipo de David Finlay y Gedo.

Después del encuentro, Nemeth pidió un micrófono y declaró que quería a Hiroshi Tanahashi como el primer luchador que lo desafiara por el Campeonato Global.

Tanahashi se encontraba en uno de los asientos de la primera fila y de inmediato aceptó el desafío, aunque especificó que por su lesión de tobillo aún sabe cuándo sucederá. Por este motivo quedó en el aire la fecha de realización del este encuentro titular.

Tanahashi estaba programado para luchar como parte del equipo de Kazuchika Okada en el combate de despedida de éste pero de último momento se anunció que fue retirado de la función por una lesión en el tobillo derecho.

No se han dado más detalles de la gravedad de la lastimadura del tobillo de Tanahashi, se espera que en las siguientes horas se de un parte médico. Pero la aceptación del desafío de Nemeth hace pensar que no es de cuidado y pronto podrá restablecerse para cumplir ese compromiso.

