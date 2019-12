El Meiji Memorial Hall fue el recinto donde NJPW ofreció una conferencia de prensa especial ya que se efectuaron las firmas públicas de los contratos para los duelos titulares de «Wrestle Kingdom 14″.

En ella se firmaron los contratos para las luchas por los siguientes campeonatos: Campeonato Jr. de Parejas IWGP, Campeonato Británico de Peso Completo RevPro, Campeonato de Peso Abierto NEVER, Campeonato Jr. IWGP, Campeonato de Parejas IWGP, Campeonato Intercontinental IWGP y Campeonato de Peso Completo IWGP, con la presencia de monarcas y retadores oficiales.

Además se confirmo el cambio de reglas en la lucha por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos entre Lance Archer y Jon Moxley, aceptando la propuesta de éste último.

En primer lugar se dieron cita Taiji Ishimori y El Phantasmo, los poseedores del Campeonato Jr. de Parejas, así como SHO y YOH, quienes ganaron su derecho a contender al resultar ganadores de la Super Jr. Tag League 2019. Para los del Bullet Club será su segunda defensa, mientra el Roppongi 3K aspira a su cuarto reinado.

Zack Sabre Jr. llegó portando el Campeonato Británico de Peso Completo RevPro con la seguridad de que su encuentro ante SANADA será uno de los grandes momentos de WK14. Sabre se mofó de los pantalones de SANADA y no quería firmar hasta que se los cambiara, el miembro de LIJ lo ignoró y ambos tuvieron que plasmar su firma.

Aparecieron KENTA y HIrooki Goto. Se encararon por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Goto dijo que ya había pensado no volver a luchar por éste título pero KENTA no es monarca digno por ello intentará quitárselo.

Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) fueron los siguientes en aparecer para encarar a Juice Robinson y David Finlay (con atuendos navideños). Éstos últimos se convirtieron en retadores al ganar la edición 2019 del torneo World Tag League.

Will Ospreay y Hiromu Takahashi fuero los siguientes en firmar. Ospreay se mostró complacido del regreso de Takahashi a la actividad, señalando que hacía falta en la división junior, pero que el seguirá manteniendo el título. Por su parte, Hiromu Takahashi indicó que vuelve por lo que es suyo.

Jay White estableció en todo momento su carácter de monarca reinante, estableciendo incluso el orden de intervención. Aseguró que el saldrá triunfante los dos días de WK14 y será el primer doble campeón. Naito por su parte dijo que el protagonizará la lucha principal y será fenomenal, pero será planeado y ¡tranquilo!

Los últimos en firmar fueron Kazuchika Okada y Kota Ibushi, los protagonistas del día 1 de WK14. Ibushi se llevó el maletín con el contrato de estelarista al ganar el torneo G1 Climax 29. Okada dijo que está en su mejor momento y defenderá su cetro en camino a convertirse en una leyenda. En respuesta, Ibushi dijo que ganará al más fuerte y después irá por la doble corona para asegurar su consagración.