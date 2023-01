Nikkita Lyons hizo su debut en NXT en el 2021 luego de que la marca sufriera un proceso de cambio gracias a Vince McMahon, y desde el comienzo, siempre ha sido promocionada como el futuro de la división femenil, puesto que posee el talento; sin embargo, las lesiones han impedido que tenga una mayor progresión, aunque había regresado para establecer una rivalidad con Zoey Stark.

Nikkita Lyons reapareció en el reciente episodio de NXT, donde fue atacada por alguien desconocido en el estacionamiento del Performance Center, y ahora se conoce el parte médico de la Superestrella.

Este miércoles, la talentosa luchadora recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar que tiene un ligamento cruzado anterior y un menisco desgarrados, lo que la dejó en el estante durante los próximos meses.

ACL & Meniscus are torn.🦵🏼This comeback is personal. Thank you to all who consistently show love & genuine support. it means the 🌎 to me.🦁Those of you who don’t see the vision, thank you too. Stay ya a** right there. This is just another lesson life needed to teach. 🌻 Love. pic.twitter.com/kOrMryOZsu

— Nikkita Lyons (@nikkita_wwe) January 25, 2023