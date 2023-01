Cuando se van a cumplir 10 años desde que naciera el reality show estamos hablando bastante últimamente de Total Divas. Y es que las Gemelas Bella estuvieron recordando algunas aventuras que vivieron en un episodio reciente de su podcast. Brie Bella contaba que una vez tuvo una pelea con Summer Rae porque esta estuvo coqueteando con Bryan Danielson. Ahora vamos con Nikki Bella, a quien la WWE le tuvo que decir que dejara de utilizar la palabra ‘d*ck’ en el programa recordando cuando hicieron una despedida de soltera para JoJo cuando estaba comprometida con Bray Wyatt.

► Nikki Bella, WWE, ‘d*ck’, Total Divas

“¿Recordáis (pregunta a otras ex Divas) la reunión cuando me dijeron que ya no dijera ‘d*ck’ en la televisión? ‘Dices ‘d*ck’ mucho en Total Divas y ya no se te permite’. Recordad, tenía que pensar realmente en lo que iba a decir. Tuvieron una reunión completa conmigo. Penes. Pensé que no quería penes en mi despedida de soltera y despedida de soltero, Artem (Chigvintsev) e hice una combinación. Fue increíble. Hicimos cosas con dildos y una piñata de pene, todo fue muy bueno. Fue muy divertido”.

Total Divas tuvo un total de 120 episodios a lo largo de 9 temporadas desde el 28 de julio de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2019. Total Bellas tuvo 54 episodios en 6 temporadas que fueron del 5 de octubre de 2016 hasta el 28 de enero de 2021.

¿Os gustaba Total Divas? ¿Y Total Bellas?