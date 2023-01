Bianca Belair es el nuevo objetivo de la Alexa Bliss endemoniada. Las dos se verán las caras por el Campeonato Femenil Raw en Royal Rumble 2023. No faltan quienes se pregunten si la actual contendiente será la que destrone a la campeona, que lleva 292 días con el título en sus manos. Reina tanto con el mismo como sobre la división femenil de la WWE desde abril de 2022. Y si no lo hace, ¿quién podría hacerlo? Quizá haya que traer a alguna ex luchadora de vuelta a la compañía, como ha ocurrido tantas veces, para intentarlo.

► Bianca Belair se sentiría honrada con Bella Twins

Y en esa situación, The Bella Twins no serían una mala opción. Ellas mismas han hablado en incontables ocasiones de volver. Aunque es cierto que cada vez parece más improbable que lo hagan. Aún así, como señala en su reciente entrevista en Watch What Happens Live with Andy Cohen, “The EST of WWE” estaría encantada de batirse el cobre con las hermanas. Es interesante apuntar que la única vez que la monarca compartió el encordado con alguna de ellas fue durante el combate de 30 mujeres en Royal Rumble 2022.

“Esa es una pregunta tan difícil. Las quiero mucho a las dos, sinceramente, creo que sería un honor subir al ring con cualquiera de ellas, han hecho mucho por la división femenina de la WWE. Obviamente creo que puedo enfrentarme a cualquiera, así que…”.

Veremos si próximamente Bianca Belair tiene la oportunidad de luchar con Nikki o Brie Bella, o las dos.

¿Os gustaría ver a Bianca Belair luchando con la Bella Twins en la WWE?