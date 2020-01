Hubo un tiempo en que no estaba claro cómo iba a ir su relación con Artem Chigvintsev debido a que ella misma había afirmado que continuaba llorando por cómo fue todo con John Cena. Pero todo ha ido de maravilla finalmente, hasta el punto de que los enamorados anunciaron recientemente su compromiso para casarse. Nikki Bella no lo ha pasado nada bien en el amor pero ahora se encuentra feliz y decidida a unirse para siempre al bailarín, lo cual nos alegra a todos los que la conocemos desde hace muchos años debido a su carrera en WWE.

► Nikki Bella va a casarse

Pero, ¿cuándo van a jurarse en matrimonio? La luchadora ha dado más detalles recientemente en su canal de YouTube.

«Los dos nos sentimos amados por todo y nos encantan los buenos mensajes que estamos recibiendo. Voy a esperar a realizar otro vlog con Artem para entrar en detalles y todas esas cosas divertidas, y tal vez haga uno con Brie [Bella] para que me enseñe algunas cosas en la cocina, así puedo convertirme en una mejor cocinera para cuando me convierta en esposa, ¿verdad? ¿Tal vez? Pero sí, definitivamente quiero mostrar en este canal toda la planificación que vayamos haciendo de la boda y todo ese tipo de cosas. Pero no hay prisa. Así que eso no va a suceder pronto. Los amo a todos».

Nikki confirma que el casamiento no será pronto, por lo que quizá, teniendo en cuenta que suele elegirse el verano por el buen tiempo, no va a ser este año sino en 2021. Pero tampoco ha confirmado ninguna fecha por lo que habrá que esperar. También tiene muchas otras cosas que hacer además de la planificación, por lo que, como ella dice, no hay prisa. Esperamos que todo le vaya bien en esta ocasión.