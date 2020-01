Esto piensa John Cena del futuro matrimonio de Nikki Bella

Nikki Bella va a casarse con Artem Chigvintsev. Los dos se conocieron en el programa Dancing with Stars, en el que formaron pareja de baile hasta que fueron eliminados. Entonces, la luchadora estaba comprometida con John Cena, por lo que no existió nada entre ellos. No obstante, cuando rompió su relación con el luchador su relación fue a más, confirmándose que estaban saliendo a primeros del año pasado. Todo les ha ido de maravilla hasta ahora y hace poco anunciado que se han comprometido para jurarse en matrimonio.

► El futuro matrimonio de Nikki Bella

Nos alegramos mucho por los enamorados, sobre todo por ella, a quien conocemos desde hace más de una década, a quien estuvimos viendo en nuestras pantallas, cuando no en vivo, semana tras semana. Pero también queremos conocer lo que piensa el 16 veces Campeón Mundial de esta noticia. Nunca ha tenido una mala palabra hacia su ex novia y no la va a tener. No contamos con su opinión directamente, sino con un informe de Hollywood Life después de haber hablado con una persona cercana a la también estrella de Hollywood.

«[John Cena] Está realmente feliz de que ella encontrara a alguien que la trata tan increíblemente bien. Nikki fue una parte extremadamente importante de la vida de John, por lo que le recuerda lo que había entre ellos y también la propuesta de matrimonio que le hizo en WrestleMania hacia unos años. Pero también piensa que ambos han dejado atrás su relación, que los dos han seguido adelante».

El luchador también se encuentra saliendo con alguien ahora mismo, Shay Shariatzadeh, a quien conoció filmando su película recientemente estrenada (o próximamente a estrenarse, en algunos países), Playing with Fire. Por lo que sabemos, no se ha hablado de matrimonio, pero todo les va muy bien. Y también nos alegramos por ellos, sobre todo por John Cena, a quien llevamos décadas siguiendo.