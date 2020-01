Si echamos un vistazo a lo que ha estado haciendo Daga vemos que tuvo mucho éxito en 2019. Podríamos decir lo mismo de años anteriores, pero nos centramos en el pasado porque es el que tenemos más a mano, porque es del que habló en una reciente entrevista con Sportskeeda, adelatando lo que se avecina para él en 2020.

Antes de leer sus declaraciones, el pasado año el luchador mexicano debutó en Impact Wrestling además de continuar trabajando en Lucha Libre AAA o el MLW. Por ejemplo, en noviembre retuvo el Campeonato Latinoamericano AAA en Conquista Total Gira 2019 desués de vencer a luchadores de la talla de Brian Cage, Flamita y Taurus.

Entrando ahora a la entrevista, esto comentó Daga de lo que espera del nuevo año:

«Probablemente no me conoce mucha gente en Estados Unidos, a menos que seas un gran fan de la lucha libre. Pero hice muchas cosas en México, mi país natal. Pude enfrentar a Alberto del Río, Rey Mysterio, Johnny Mundo, Low-Ki… Grandes nombres. Tengo una gran lista de personas con las que me gustaría verme las caras en 2020.

«Creo que 2020 va a ser un buen año para mí. Pienso que lo hice realmente bien el año pasado en Impact, pero creo que este va a ser un gran año para mí. He estado en este negocio durante 13 años y es el momento de demostrarle a Estados Unidos, de demostrarle a todo el mundo, que Daga puede ser el mejor.

«No importa si es en México, no importa si es en Estados Unidos, no importa si es en Japón. Será un buen año. Tengo muchas metas que quiero lograr».