No cabe duda de que los miembros del New Day son tres de los luchadores más queridos de WWE, de que forman el equipo más querido del Imperio McMahon. Pero hubo un tiempo en que esto no era así. En sus inicios como trío no gustaron demasiado y la fanaticada se volvió contra ellos, a lo cual reaccionaron de la forma adecuada, volviéndose ellos contra los aficionados. Entonces no se pensaba que podrían alcanzar el estatus que han alcanzado en estos años, pero acertaron con cada uno de los pasos que dieron en el camino.

► The New Day mira al pasado

Ahora incluso tienen un podcast, Feel The Power, en el que cuentan todo tipo de historias a los fans. Podemos confirmar que nadie querría escucharlos si hubieran continuado siendo malvados. Aunque recientemente afirmaron que echan de menos esos tiempos. En el más reciente episodio del programa, los tres luchadores comentaron acerca de aquella etapa como rudos.