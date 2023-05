La leyenda de la lucha libre del Reino Unido, Nigel McGuinness, ha anunciado el sexto participante en el torneo Super Strong Style 16 de Progress Wrestling. El luchador prodigio de 17 años que ya esta bajo contrato con AEW, Nick Wayne, competirá en el torneo de este año. Wayne se une a los ya anunciados Leon Slater, Luke Jacobs, Mark Haskins, Nathan Cruz y Tate Mayfairs.

Super Strong Style 16 tendrá lugar en el transcurso de 3 días, del 27 al 29 de mayo, y el primer día tendrá lugar en The Dome y los días dos y tres en The Electric Ballroom en Londres, Inglaterra. Las entradas están actualmente a la venta.

🚨 SUPER STRONG STYLE 16 🎤 Nigel McGuinness has just announced the 6th entrant into #SSS16 💪 Nick Wayne 🎟️ Get your tickets here:https://t.co/OqurA78Iqs #PROGRESSWrestling pic.twitter.com/2ziTxSEE1O — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 28, 2023

Los ex ganadores del torneo Super Strong Style 16 incluyen a Will Ospreay, Tommy End, Zack Sabre Jr y Chris Ridgeway.

Nick Wayne fue firmado por All Elite Wrestling en febrero de 2022 cuando tenía 16 años. Pero el contrato no será oficial hasta que cumpla 18 en julio. Mientras tanto, además de estar entrenando dentro de la compañía, ha estado trabajando en el circuito independiente, en compañías como Game Changer Wrestling y enfrentando a nombres reconocidos mundialmente como Will Ospreay.