Se ha anunciado que un tercio del trío Thrussy, Dark Sheik competirá en el Big Gay Brunch de EFFY en el Reino Unido. La leyenda de la lucha LGBTQ+ hará su debut en TNT Extreme Wrestling. Su oponente no ha sido anunciado hasta el momento.

Big Gay Brunch UK de EFFY será organizado por TNT Extreme Wrestling el viernes 12 de mayo en Liverpool, Inglaterra. El programa presenta talentos como EFFY, Allie Katch, Session Moth Martina, Alexxis Falcon, Parrow, Big Damo y más. Las entradas están actualmente a la venta.

