Cuando hablamos de Nick Khan solemos hacerlo por cuestiones que no tienen demasiado que ver con la narrativa o la programación de la WWE sino más bien situaciones que se dan detrás de cámaras, en las oficinas, donde están las personas que realmente están a cargo de la compañía. Recientemente, lo leíamos hablando sobre la posibilidad de que tengan un modelo con los precios de los shows como el de UFC con ESPN, o sobre la posición actual en cuanto a los derechos de televisión y la venta de la empresa.

> Muchas sorpresas en WrestleMania 39

No obstante, también lo hemos estado leyendo comentando acerca de que no hay planes para que Pat McAfee esté en WrestleMania 39 o que la creatividad de WWE está meses por delante del magno Evento Premium de este fin de semana. Continuamos dentro de esta conversación en torno al Show de los Shows haciéndonos eco de nuevas declaraciones del CEO en ESPN First Take. Esta vez en lo relativo a las sorpresas que habrá. Obviamente, no confirma ninguna, pero sí avisa de que habrá muchas.

“Esperen un montón de sorpresas. Eso es por lo que somos conocidos, esto es WrestleMania, sacamos algunas en Royal Rumble. Aquí en el SoFi Stadium, Los Ángeles, evento de dos noches, tenemos que hacerlo grande”.

No tiene sentido especular con nada pero podríamos decir que incluso sin sorpresas va a ser un evento tremendo ya solo por las luchas anunciadas y las historias de cada una de ellas, especialmente las de Sami Zayn, The Bloodline y Cody Rhodes. Por supuesto, en Súper Luchas estaremos contanto todo lo que suceda minuto a minuto en WrestleMania 39. Y antes también todas las informaciones que vayamos conociendo para que nuestros lectores no se pierdan nada y disfruten al máximo del que va a ser el show del año.