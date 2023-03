UFC y ESPN ofrecen un modelo para sus eventos distinto al de la WWE. Los llamados Fight Night o UFC Vegas, o con el nombre de la ciudad donde se realizan, como el reciente UFC San Antonio, pueden verse a través de la suscripción normal de ESPN+. En cambios, los pay-per-views, como el próximo UFC 287, tienen un coste adicional de $79.99. Durante una reciente entrevista en Marchand & Ourand Sports Media, le preguntaron al CEO de la compañía luchística, Nick Khan, si están abiertos a tener un modelo similar y no lo descartó.

