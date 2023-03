Cody Rhodes no habló con Triple H del trono roto

Durante AEW Double or Nothing 2019, Cody Rhodes envió un mensaje a la WWE rompiendo con un martillo una réplica del trono de Rey de Reyes de Triple H. Tres años después, durante su rivalidad con Seth Rollins a mediados de 2022, aquel momento apareció nuevamente en el presente cuando El Visionario le dijo: “No puedes golpear el trono con un mazo y luego volver y tratar de quitarme mi trono“. Hoy lo hace de nuevo, cuando nos hacemos eco de las palabras del American Nightmare en el podcast SI Media contando que todavía no ha hablado de ello con su ahora jefe.

> Cody Rhodes, Triple H y el trono roto

“No se mencionó. Me encantaría que se mencionara eventualmente porque todavía tengo mi trono roto en Nightmare Factory. Estuve en el almacén el otro día con WWE, y ahí está el ‘trono’. El mío es una réplica. Hay algunas imágenes, alguna iconografía que podría utilizarse potencialmente para una histroia. Me encantaría que eventualmente se hablara de eso. Una cosa que fue realmente agradable, una conversación que él y yo tuvimos, y no compartí esto hasta hace poco, fue cuando gané el Campeonato Mundial de Ring of Honor, no había hablado con [Triple H] desde que me fui, y recibí un mensaje de texto de él que decía ‘felicidades’. Fue un evento de de Ring of Honor, terminó esencialmente a la 1 a. m. Trabajando aquí, hay un montón de programas y cosas que estás haciendo. Me alegré, lo descubrí más tarde, vio cada parte de él. Él tiene el dedo en el pulsador de los fanáticos jóvenes y los luchadores jóvenes”.

¿Qué te pareció aquel momento de Cody Rhodes?