Cuando Sami Zayn acudió a The Bloodline la primera vez para intentar que le ayudaran a reconstruir su reputación en la WWE nadie esperaba que el luchador y la facción contaran juntos la mejor historia de la actualidad, una de las mejores de los últimos años. Lo que han hecho ha sido espectacular, memorable. Y ni siquiera ha hecho falta que el antiguo Uce Honorario destronara a Roman Reigns. Aunque veremos si junto a Kevin Owens derrota a The Usos por el Campeonato Indiscutible de Parejas en WrestleMania 39.

> Roman Reigns alaba a Sami Zayn

Pero antes, vamos con las recientes palabras que el Campeón Universal Indiscutible le dedicó en una entrevista con ESPN. Es difícil compararlo pero no hay nadie más cabreado con SZ que Reigns. Con todo lo que le costó confiar en él para que finalmente pusiera a Owens por delante de toda la familia samoana. Tanto Jey como Jimmy Uso están tan enfadados como él. Dicho esto, saliendo del enojo, el ‘Jefe Tribal’ no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre Zayn. Y no es ninguna sorpresa. De nuevo, ha sido impresionante.

“Me entretuvo cuando hizo las cosas de Jackass y realmente respeté la forma en que navegó ese [proceso] creativo. Creo que puedo hacer un trabajo de este nivel con… otros muchachos, simplemente serían diferentes. No sería lo mismo. Sería un personaje diferente, un ángulo diferente, una capa diferente. Nadie podría ser el ‘Uce Honorario’ que no sea Sami Zayn. Es entrañable de esa manera en la que quieres algo bueno para él. Incluso si él no se lo merece, todavía lo quieres para él”.

¿Has disfrutado de la historia de Sami Zayn con The Bloodline?