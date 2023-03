Cody Rhodes quizá lidere la WWE a partir de WrestleMania 39 si vence a Roman Reigns para convertirse en el nuevo Campeón Universal Indiscutible WWE. Y si eso sucede, Paul Heyman tendrá muchas preguntas y también mucha confianza para el American Nightmare, según expone en su reciente aparición en Out of Character with Ryan Satin.

> Paul Heyman alaba a Cody Rhodes

“Dudaría en pedirle a alguien que siga la ética de trabajo y el tono transformador, el tenor y el comportamiento que Roman Reigns ha traído a la WWE y su audiencia y audiencia ampliada, y la industria, los últimos dos años y medio. Estás buscando un sucesor de Roman Reigns, no hay nadie. Lo siento. No hay nadie. No lo hay. Si pensara que lo hay, (sería su abogado). El primer movimiento que hice después de Lesnar tuvo que ser más grande que Lesnar.

“Si hubiera alguien más que estuviera listo en cinco años, que pudiera invertir cinco años de mi vida para llevarlos a la tierra prometida, me hubiera ido con ellos. Me gusta Solo, pero eso tendría que ser algo diferente.

“¿Puede [Cody Rhodes] reemplazar a Roman, puede suceder a Roman? Ese no es el objetivo. ¿Qué haría Cody para transformar la industria? ¿Qué haría Cody para revolucionar el concepto de entretenimiento deportivo, WWE, este género? ¿Qué haría para crear un período de evolución en esta industria? Esto es lo que me gusta de él. Es un disruptor. Realmente lo es. Mira lo que hizo. Dios bendiga las salas de bingo. Luchó en las salas de bingo, en escuelas secundarias locales, actuó frente a 25 personas. Olió a dónde iba el negocio, miró a los jóvenes de 19 años como Austin Theory y pensó: ‘Oh, si este tipo tarda cinco o diez años en batear, tiene 30 años y es el tipo’. Tuvo olfato para ver hacia dónde se dirigía la audiencia y luego lo vendió, el concepto, la visión, a un par de otras personas y a alguien con millones de dólares para respaldarlo. Irrumpió en esta industria. Ya cambió el juego. Una vez que hizo eso y vivió ese sueño, y también experimentó la pesadilla de pasar por eso y las cuotas que tiene que pagar y la dedicación y el sacrificio de ello, una vez que lo hizo y estaba satisfecho con el hecho de que revolucionó la industria, quería algo más.

“Se dio cuenta de que lo que quería era el sueño original del evento principal de WrestleMania. ¿Puede llevar la industria? Eso espero. Espero que pueda. Ya sea que gane el título o no, tiene la tarea de hacerlo. Eso es lo que es. Él es alguien diferente, es así de ambicioso. Tiene esa visión. Desde esa perspectiva de campeón o retador, él es el tipo que tira del carro. Esperamos que salgamos de este evento principal de WrestleMania con la capacidad de vender a Arabia Saudita la misma noche que agotar el Madison Square Garden o el Yankee Stadium o el SoFi. ¿No sería hermoso? Los eventos principales de Roman Reigns aquí, los eventos principales de Cody allá. ¿Es él el indicado? Ganar, perder o empatar, ciertamente lo espero. Necesitamos más personas así. Necesitamos más disruptores y revolucionarios. Necesitamos llevar la industria al próximo año, dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de 25 años. Él es una de las personas que es lo suficientemente progresista como para llevar a WWE a un lugar inimaginable. Es intrigante”.

¿Qué te parecen las palabras de Paul Heyman sobre Cody Rhodes?