Nick Aldis y Gunther suspendidos temporalmente por altercado

Nick Aldis y Gunther tuvieron un enfrentamiento tras bastidores después del combate que este último tuvo en Night of Champions. Aldis no estaba contento con que Sami Zayn se hubiera llevado el título de Campeón Mundial Indiscutido, y Gunther tampoco.

► Gunther y Nick Aldis casi se van a los golpes

La situación se tornó violenta entre Nick Aldis y Gunther en Night of Champions, y WWE volvió a emitir el vídeo esta semana durante la transmisión de Monday Night RAW, donde Michael Cole dio una actualización oficial, revelando que Nick Aldis ha sido enviado a casa con licencia administrativa, al igual que el Ring General. En consecuencia, también se anunción que Adam Pearce será el Gerente General de RAW y SmackDown en el futuro previsible.

Solo el tiempo dirá qué sucederá a partir de ahora. Un combate entre Nick Aldis y Gunther podría ser una posibilidad, considerando la confrontación que tuvieron tras bastidores, a tal punto que ambos tuvieron que ser separados por varios oficiales, lo cual tendría sentido dado el punto de vista de Gunther, quien evidententemente ha culpado al Gerente General de SmackDown por su derrota en Night of Champions. Sin embargo, en este punto es difícil predecir qué tiene WWE preparado para los fanáticos, pero probablemente no veremos a Nick Aldis por un tiempo después de ese enfrentamiento con Gunther tras bastidores, lo cual no necesariamente sea una mala noticia.

De concretarse un combate entre Nick Aldis y Gunther, esta sería la primera vez que el Gerente General de SmackDown luche bajo el paraguas de la WWE, dado que solo había trabajado como ejecutivo desde su contratación. En un dato no menor, Aldis jamás anunció formalmente su retiro del ring.