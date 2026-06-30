Resultados RevPro British J-Cup 2026

Este pasado sábado 27 de junio, desde el Gordon Craig Theatre de Stevenage (Inglaterra), RevPro realizó la octava edición de su British J-Cup.
Como participantes, Jacky Kamei, Joe Lando, Leon Cage, Marcus Mathers, Nino Bryant, Robbie X, Samuel Saint-Daniels y Will Kaven, se batieron el cobre para conseguir el preciado trofeo, además de una oportunidad por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro.
Completando el cartel, Mark Davis defendió el Campeonato Nacional AEW ante Man Like DeReiss, Rhio y Kanji volvieron a enfrentarse y el Slater Dojo (Liam Slater y Cameron Khai) fue contra los Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant) en una lucha al mejor de tres caídas.
La British J-Cup 2026 pudo seguirse íntegramente vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado.
Marcus Mathers, adscrito a WWE ID, participará en la British J-Cup de RevPro
► Nino Bravo (II)
Leyton Buzzard, Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, ejerció de comentarista invitado.
PRIMERA RONDA DE LA BRITISH J-CUP 2026: Nino Bryant derrotó a Samuel Saint-Daniels. Primer combate de Saint-Daniels en RevPro. ♠♠♠1/2
PRIMERA RONDA DE LA BRITISH J–CUP 2026: Leon Cage derrotó a Marcus Mathers. Debut de Mathers con RevPro. ♠♠♠3/4
PRIMERA RONDA DE LA BRITISH J-CUP 2026: Will Kaven (con Mark Trew y Kieron Lacey) derrotó a Joe Lando. Una interferencia de Leyton Buzzard propició la victoria de Kaven. ♠♠♠1/4
PRIMERA RONDA DE LA BRITISH J-CUP 2026: Robbie X derrotó a Jacky Kamei. Estreno de Kamei con RevPro. ♠♠♠1/2
LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant) derrotaron a Slater Dojo (Liam Slater y Cameron Khai) [2:1]. ♠♠♠1/2
Rhio derrotó a Kanji. Tras la lucha, hubo golpiza entre las gladiadoras. El personal de staff y árbitros tuvieron que intervenir para separarlas. ♠♠♠♠
CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) derrotó a Man Like DeReiss para retener el título. Quinta defensa de Davis desde que conquistara la correa en el episodio de AEW Collision del pasado 9 de mayo. ♠♠♠1/2
Antes del estelar, Michael Oku y Amira Blair salieron a escena. Oku continuó con su actitud de rudo que intenta parecer técnico y dijo que se quedaría a ver el desenlace del torneo, sentándose en una silla cerca del ring.
FINAL DE LA BRITISH J-CUP 2026, LUCHA ELIMINATORIA A CUATRO BANDAS: Nino Bryant derrotó a Leon Cage, Will Kaven y Robbie X. Sobre los nueve minutos, Robbie X fue puesto de espaldas planas por Kaven como consecuencia de recibir un sillazo de Michael Oku, luego de un encontronazo con este fuera del ring. Sobre los 12, el siguiente fue Kaven vía pin, tras actuar Bryant y Cage en equipo. Y sobre los 20, el último fue Cage por cuenta de tres. Segundo triunfo consecutivo de Bryant en la British J-Cup, que buscará el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro en el próximo aniversario de la empresa (29 de agosto). ♠♠♠3/4
Leyton Buzzard confrontó a Bryant, y antes de cruzar la cortina y marcharse, Joe Lando le endosó una Superkick y se lo llevó a vestidores. Finalmente, Michael Oku entregó la copa a Bryant, intentando acaparar focos, ante cierto disgusto del ganador, que no obstante, acabó celebrando la victoria con sus hermanos.
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🔥 Relive an incredible night of action from the 2026 British J Cup!— Revolution Pro (@RevProUK) June 28, 2026
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