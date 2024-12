Nic Nemeth: «TNA, unos se van, pero otros vienen»

Hace poco confirmamos que KUSHIDA, Trent Seven, Mike Bailey, Rhino y Jade Chung no continuarán en TNA. Y, por razones económicas, estos luchadores y la anunciadora no serían los últimos en abandonar el barco. Por otro lado, a pesar de estar afrontando recortes presupuestarios, la Total Nonstop Action tendría fichajes pendientes de presentar.

Así lo indica el campeón del mundo, Nic Nemeth, en una reciente entrevista con The Daily Star:

«Quiero llenar estas arenas para TNA porque son grandes, y vamos con todo. Si respaldamos nuestro trabajo en el ring, estaremos en marcha para los próximos diez años. Depende de nosotros. Ya establecimos las metas, lo hemos dejado claro. Ahora, nos toca convencer a todos de que entren a la arena y respaldarlo con lo que mostramos: decirles, ‘si vienes aquí, este es el espectáculo que verás’. Por eso vale la pena. Te lo digo, hermano. El talento es increíble. Tenemos algunos nuevos fichajes por venir. Hay un par de personas que se van. Es un momento hermoso para estar al ritmo de TNA rumbo a 2025, y Genesis lo va a iniciar todo”.

No tiene relación con fichajes pero sí es una buena noticia para la empresa que hayan llegado a un acuerdo con Sportsnet para emitir en Canadá:

TNA Wrestling ha alcanzado un acuerdo de distribución con Sportsnet en Canadá.

TNA estrenará su programación en Sportsnet 360 a partir del jueves 2 de enero con su programa insignia, Impact Wrestling, que se transmitirá de 8 a 10 p.m. ET, de forma exclusiva para la red deportiva en Canadá.

Se informa que el acuerdo es una asociación de varios años e incluirá programación complementaria como TNA Xplosion, TNA in 60, y otros contenidos del extenso archivo de TNA, que data desde 2002.

Sportsnet ya ha comenzado a promocionar la programación en su calendario, y durante el fin de semana se hicieron públicas otras gráficas relacionadas. Según Bodyslam.net, las listas de programación aparecieron en el horario de Sportsnet, confirmando que el acuerdo estaba en vigor.

Se espera que Sportsnet haga un anuncio formal de manera inminente, nos informan desde POST Wrestling.

ICYMI: Tickets for #TNASacrifice at the El Paso County Coliseum in El Paso, Texas on March 14 followed by #TNAiMPACT the next day are ON SALE NOW!

Tickets and details: https://t.co/fMqM4XytAa pic.twitter.com/FS4EnHdLka

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) December 21, 2024