Con el aparente regreso de Tessa Blanchard (si bien la gladiadora asegura seguir siendo agente libre), TNA se asegura, cuanto menos, hacer bastante ruido de cara a Genesis 2025 y su primera emisión en directo en una década, prevista para el 23 de enero. Pero ya sabemos que TNA comenzará el año nuevo con un elenco más reducido.

El llamado «Efecto D’Amore» estaría dejándose notar 10 meses después del despido del otrora presidente de la promotora. Especialmente en el caso de Josh Alexander, quien admitió sin cortapisas que buena parte de su decisión de tomar la agencia libre el próximo febrero viene motivada por la ausencia de D’Amore.

► Nuevas bajas en TNA

Pero obviando el factor D’Amore, tenemos constancia, vía PWInsider, de cuatro nombres que han dejado de estar vinculados a TNA: KUSHIDA, Trent Seven, Rhino y Jade Chung.

El «Time Splitter» firmó hace un año un contrato dual como parte del acuerdo de colaboración entre TNA y NJPW, pero, según aporta Dave Meltzer, la sinergia que guardaban ambas empresas se habría quebrado, aunque compartan televisora, AXS TV. La última lucha vista hasta ahora de KUSHIDA fue su duelo titular frente a Moose en Final Resolution 2024. Ese mismo fin de semana, compitió contra Ace Austin en un mano a mano por emitir; presumible último compromiso del nipón.

Seven también llegó a un acuerdo con TNA en las mismas fechas, y PWInsider no concreta los motivos de su negativa a continuar. El ex Moustache Mountain se midió a Ace Austin en Final Resolution 2024 y 24 horas después, en su aparente despedida, hizo lo propio con Leon Slater durante las más recientes grabaciones de iMPACT!

Mientras, Chung trabajaba como anunciadora desde mayo de 2023, y pasó a ser la principal voz de presentación el pasado enero, sustituyendo a David Penzer. Por su parte, Rhino, incluido en el «Hall of Fame» de TNA durante la noche de Bound For Glory 2024, reveló motu proprio que la empresa y él separaban caminos, aclarando que su carrera competitiva aún no ha terminado.

Y podríamos hablar también de AJ Francis, cuyo contrato con TNA, expone Fightful, concluye una vez concluya el año y a día de hoy se desconoce si el gladiador renovará. Francis estelarizó Final Resolution 2024 en choque titular contra Nic Nemeth y también formó parte de una lucha durante las últimas grabaciones de iMPACT!