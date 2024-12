Lance Storm: «El negocio de TNA ha ido en aumento»

El veterano ex luchador y actual agente Lance Storm explica que la actual situación de TNA es realmente positiva. En la misma entrevista con Figure Four Daily en la que también cuenta que el vestidor dio la bienvenida a la polémica Tessa Blanchard (y los que no estuvieran contentos al menos no lo mostraron), señala que la compañía viene mejorando en todos los aspectos, desde la venta de boletos hasta las suscripciones a TNA+.

► Un negocio en aumento

«Por todos los informes que he escuchado, el negocio ha ido en aumento. Nuestra asistencia ha estado subiendo, nuestras suscripciones a TNA+ han aumentado, las vistas en nuestros especiales y eventos de pago por ver han crecido. Por lo que puedo decir, nuestro negocio está yendo bien. Dave [Meltzer] habla de ‘Bueno, todo el mundo está frío, las ventas de boletos no son buenas’.

«Actualmente, nuestras ventas de boletos son las mejores que han sido en mis tres años en la compañía. Obviamente, no estamos llenando estadios y arenas gigantes como lo hace WWE, pero para TNA, llevo tres años aquí y, considerando la pandemia antes de eso, estas son las mejores ventas de boletos que hemos tenido, creo, en los últimos cinco o seis años, probablemente más cerca de diez. Así que creo que a TNA le está yendo bien.»

Es interesante apuntar que estas palabras de Storm llegan además en un momento en que TNA se encuentra haciendo recortes presupuestarios y se ha sabido que nombres reconocibles como KUSHIDA, Trent Seven, Mike Bailey, Rhino y Jade Chung no continuarán. Y no serían los últimos en abandonar el barco. ¿Qué opinas del presente de la empresa?