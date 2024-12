The Godfather revela los planes fallidos para su retorno

The Godfather fue uno de los muchos personajes que hicieron memorable la Attitude Era de la WWE, y aunque no tuvo el éxito que otras Superestrellas e la época, ha tenido buenas rivalidades como contra The Undertaker, con quien hoy en día ha mantenido una estrecha amistad tras bastidores. A diferencia de otros miembros del Salón de la Fama WWE, el excéntrico personaje no ha podido realizar un retorno al ring como muchos esperaban, aunque esa situación estuvo a punto de darse en el 2020, pero la pandemia del COVID-19 lo impidió.

► COVID-19 impidió el regreso de The Godfather

En la reciente edición de su podcast Poddin’ Ain’t Easy, The Godfather habló sobre los planes descartados para lo que habría sido su regreso al ring en el 2020, donde supuestamente iba a formar parte de la Batalla Campal en honor a Andre el Gigante; sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 los planes se descartaron, en virtud de que en ese entonces iba a ser muy arriesgado el hecho de tener una veintena de luchadores en contacto cercano al mismo tiempo.

«Cuando llegó el COVID, acepté ir a esa Andrè The Giant Memorial Battle Royal y eso iba a ser… iba a salir como Kama, ser eliminado, luego iba a regresar como The Godfather, ser eliminado, y luego iba a… Ni siquiera recuerdo qué, sé que lo último era Papa Shango y las luces se iban a apagar y todos, quien quedara, y llegó el COVID y no lo hicieron.»

«Fue difícil porque son tan PG y, cuando me ven, la audiencia quiere gritar: ‘¿Dónde están las put**?’. Es posible que me veas en … una vez que estén en Netflix, no me sorprendería. Quiero decir, todavía estoy bajo contrato. Todavía estoy bajo contrato con ellos, así que estoy seguro de que es posible que me veas aparecer».

The Godfather no descarta hacer una aparición en el futuro para WWE, ya que aún tiene un contrato de leyendas, y ahora que en el 2025 entramos a la era de Netflix, todo puede ser posible.