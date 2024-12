Konosuke Takeshita: «Debes amar AEW, WWE, NJPW…»

La lucha libre es una familia, explica Konosuke Takeshita, el actual Campeón Internacional de AEW, compartiendo las palabras de su mentor, Antonio Honda, mientras habla acerca de haber ganado el título -lo hizo venciendo a Will Ospreay y Ricochet en WrestleDream, para después defenderlo ante Josh Alexander, TJP y el mismo «The One and Only» en sus 72 días de reinado- y lo feliz que le hace que los demás pensaran que lo merecía.

«Siento una mitad como si finalmente hubiera ganado el título, y la otra mitad como si todavía tuviera un largo camino por recorrer. No importa cuánto mejore mi nivel, hay una línea muy fina entre ganar un título en AEW y no hacerlo. Incluso si tuviera una oportunidad, sería como encontrar una aguja en un pajar. Viviendo en los Estados Unidos, entendí lo que significa luchar, así que me alegra haber ganado

Antonio Honda, quien es como mi padre en la lucha libre profesional, me dijo: ‘Take-chan, la lucha libre es un lugar muy grande’. Me dijo: ‘Take-chan, la lucha libre es una familia en el sentido más amplio; DDT, New Japan Pro-Wrestling y WWE son como familia, aunque estén en organizaciones diferentes, y los luchadores legendarios son como mis abuelos. Todo está conectado, así que debes amar a tu familia’. Ese fue un principio fundamental que valoré en mi carrera como luchador. En ese momento, mencionaba en broma los nombres de atletas de WWE, pero ahora, al trabajar con estas personas, siento que esas palabras eran ciertas y que realmente estamos conectados. Si no confían en ti, no puedes convertirte en parte de la familia.

Por eso he puesto mi corazón y alma en cada uno de mis combates. Cuando gané el cinturón, los luchadores a mi alrededor dijeron: ‘¡Eres un hombre que merece este cinturón!’. Me lo dijeron los luchadores, incluso viviendo en un mundo competitivo. Me hizo feliz que me dijeran eso».