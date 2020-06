Se viene el PPV Backlash 2020 esta noche, y aquí en SÚPER LUCHAS, como siempre, les informamos del más mínimo detalle antes, durante y después del show. En esta ocasión, les traemos unas palabras de Nia Jax en donde explica por qué ya no teme a la Asuka actual, si bien la respeta porque sabe lo que hizo en su pasado, especialmente en NXT, en donde dominaba toda la división femenil.

► Nia Jax no teme a Asuka y amenaza con robarle el título

Esto le dijo a Kayla Braxton en la más reciente edición de The Bump:

"Si hay algo que he aprendido de Asuka es que debe ser tomada en serio. Pero, también hay que decir que ella ya no es la misma Asuka. Ya no es la misma Asuka patea traseros y ruda que solía estar años atrás en NXT. Así que, definitivamente, puedo vencerla. Entonces, no me preocupo. Estimaré a Asuka perfectamente".

Por otra parte, esto le dijo Nia a Alex McCarthy de talkSPORT respecto a las críticas por sus imprudentes actuaciones en el ring:

"En WWE Backlash 2020, voy a robarle ese título a Asuka y también me le robaré su pintura verde".

"Siento que cualquier otra persona o cualquier otro personaje que dijera que no le molesta lo que sea que le digan los fans, está mintiendo. Porque yo trabajo para la aprobación de una audiencia. Ya sea que me odien o me amen, quiero su reacción. Entonces, cuando estás en Twitter y mes mensajes de odio constantemente, definitivamente te puede afectar un poco. Porque todo lo que ves va a ser negatividad.

"Pero, cuando doy un paso atrás y realmente me sumerjo en el Universo WWE, sé que esos en Twitter son solamente un pequeño porcentaje que no tienen nada mejor que hacer que odiar a alguien. Los fanáticos en la vida real son muy acogedores, generosos y compresivos, no he recibido más que comentarios positivos de ellos y estoy muy agradecida por ello".