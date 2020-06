Desde noviembre del año pasado no se les veía, y a mediados de mayo, regresaron a WWE. Sin embargo, una derrota ante Becky Lynch y Charlotte Flair fue lo que les dio la bienvenida de regreso a WWE y eso causó un confrontación con bofetada de por medio de Billie Kay y Peyton Royce. Sin embargo, casi un mes ha pasado desde esto y las IIconics parecen más unidas que nunca. En una reciente publicación en Twitter, Kay dejó saber el aprecio que le tiene a Royce.

Sasha and Bayley jumped the line, so I guess we’ll just have to take back what we made so #iiconic! #WWEBacklash https://t.co/yOf24xkHQE