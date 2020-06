Drew McIntyre comenta la destitución de Paul Heyman

destitución de Paul Heyman

No puede considerarse un "Heyman Guy" como tal, pues ya supimos que Vince McMahon y Triple H trabajaban personalmente en la construcción de su ascenso. Pero según reveló Dave Meltzer tras la destitución de Paul Heyman esta semana, el sólido estatus de Drew McIntyre podría tambalearse debido a los continuos vaivenes creativos que sacuden WWE.

Así que no descarten esta noche que Bobby Lashley venza a McIntyre en Backlash 2020 para coronarse por primera vez en su carrera Campeón WWE. Aunque sin duda, estaríamos ante una sorpresa mayúscula. Si bien los ratings no lo respaldan, de momento, el escocés conserva su parte de crédito, pues hasta que la nueva normalidad no se instale en nuestras vidas, y con ella los ratings mejoren, junto al regreso de público a las arenas, realmente Mr. McMahon no podrá hacer una evaluación firme de su reinado.

► McIntyre pasa de puntillas sobre la destitución de Paul Heyman

Una noticia que TV Insider no podía obviar en la reciente entrevista que este medio realizó a "The Scottish Psycopath".

«No conozco los detalles en cuanto al aspecto creativo. Yo intento descifrar qué es lo que mejor funciona para Drew McIntyre y la historia. En cuanto al personaje de Paul Heyman, es muy interesante para mí. La última vez que interactuamos fue camino a WrestleMania contra Brock Lesnar antes de que lo derrotara en cinco minutos en el estelar. «Tal vez pasen algunas cosas más adelante. Brock está escondido en las sombras. Tal vez quiera que ahora lo venza en 3 minutos esta vez. O quizás Paul Heyman tiene su mirada puesta sobre otras Superestrellas a las que enviar contra mí. En cualquier caso, siempre disfruto de una pequeña broma con Paul Heyman al micrófono. No hay nadie mejor que él. Hace que te esfuerces para mejorar. Con suerte, lo veremos pronto».

Interesante que McIntyre siga mencionando su rápida victoria sobre Lesnar. Parece que más pronto o más tarde WWE programará una revancha entre ellos, y quizás SummerSlam 2020 sea el escenario. Aunque eso sí, McIntyre prefiere a otro rival para "The Biggest Party of the Summer".