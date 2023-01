Natalya está lesionada y es duda para Royal Rumble 2023

Natalya no ha aparecido en televisión desde hace varias semanas, luego de que Shayna Baszler le provocara una lesión en su nariz tras un brutal ataque durante un combate en SmackDown. Previo a eso, la veterana ya había tenido poca participación en pantallas, pero igual se esperaba que pudiera formar parte del Royal Rumble venidero, considerando que solo hay siete luchadoras confirmadas para el Rumble femenil, de un total de treinta participantes.

Respecto al estado de Natalya a pocos días del primer evento premium del año, Dave Meltzer comentó en el reciente Wrestling Observer Radio sobre la situación de The Queen of Harts, señalando que su estado para Royal Rumble sigue siendo dudoso.

“Nattie está lesinoada, no sé si estará lista para el Royal Rumble.”

Natalya luchó por última vez en el episodio de SmackDown del 4 de noviembre y se desconocen mayores detalles además de lo indicado por Meltzer. En todo caso, habrá que esperar y ver cuándo la ex Campeona podrá hacer que regrese al cuadrilátero, y si no resulta siendo uno de los regresos “sorpresa” este sábado en el Royal Rumble femenil.

En caso de aparecer, Natalya extendería su racha de apariciones en un Royal Rumble femenil, con un total seis en igual número de ediciones del tradicional combate, distinción que hasta el momento comparte con Liv Morgan, Tamina, Dana Brooke, Carmella y Naomi.

When we are no longer able to change a situation – we are challenged to change ourselves. pic.twitter.com/VNgVos3uPS

— Nattie (@NatbyNature) January 26, 2023