Sage Northcutt explica su larga ausencia de MMA

Para muchos fanáticos de las MMA, la última vez que vieron a Sage Northcutt fue verlo boca abajo en la lona, ​​víctima de un golpe brutal de un oponente mucho más pesado y con más experiencia en deportes de combate.

Los efectos de ese golpe persistirían mucho después de la pelea de 2019, su debut en ONE Championship. Después de pasar un nuevo contrato de UFC con tres victorias anteriores en su haber, Northcutt sufrió ocho fracturas en la cara que requirieron nueve horas para reparar quirúrgicamente. Hubo un extenso tiempo de recuperación que lo mantuvo fuera de juego.

Sería comprensible que Northcutt decidiera alejarse del deporte por completo después de la devastadora lesión. Pero dijo que nunca consideró colgar los guantes para probar algo nuevo.

“No, en realidad no. Después de mi pelea, incluso justo después, al día siguiente ya estaba planeando regresar. Tomó un poco de tiempo, como mucha gente sabe, durante más de un año, me estaba recuperando. Así que eso tomó un poco de tiempo, seguro. Pero después de eso, estaba entrenando en toda regla”.

Northcutt continuó su trabajo con Team Alpha Male y estaba listo para regresar en abril pasado contra Shinya Aoki . Incluso intercambió algunos tweets ardientes con el as de la sumisión, un cambio de ritmo poco característico (y algunos dirían bienvenido) para el peleador implacablemente soleado. Entonces se encontró con otro revés.

“Horrible coincidencia, pero dos semanas después de mi pelea, se suponía que debía irme al extranjero, me contagié de COVID. Eso simplemente arrojó todo por un bucle. Estuve bastante enfermo por un tiempo. Tomó como seis meses de análisis de sangre, tratando de averiguar qué estaba pasando.

“Ni siquiera lo supe durante los primeros días. Seguí tratando de entrenar y comencé a agotarme, terminé dando positivo por COVID. … Así que estaba tratando de solucionar eso, y creo que tratando de hacer eso, simplemente me atropellé bastante. Luego tuve que sentarme en casa, y eso fue lo más difícil, no hacer nada”.

Cuando Northcutt suba al ring para el primer evento de ONE Championship en Estados Unidos, habrán pasado casi cuatro años desde su derrota por nocaut ante el kickboxer Cosmo Alexandre. Es posible que los fanáticos más nuevos del deporte no recuerden los días de “Super” Sage, cuando él y Paige VanZant coparon los titulares y avivaron los debates sobre si sus habilidades coincidían con sus cualidades fotogénicas.

Northcutt tiene como objetivo recordarles a los fanáticos que todavía tiene talento para las acrobacias cuando se encuentra con Ahmed Mujtaba en ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes 3, que tendrá lugar el 5 de mayo en Broomfield, Colorado. En cierto modo, está contento de haber enfrentado una gran adversidad a los 26 años. cuando todavía tiene tie