«Nadie mejor que Samoa Joe», elogia Tony Schiavone

«Joe ha demostrado ser increíblemente resistente, y su estilo de lucha es convincente (…) Parece ser la elección perfecta para el trabajo. Tiene la capacidad de tener excelentes combates con prácticamente cualquier persona (…) Me gusta mucho esa decisión. Aprecio el hecho de que Joe sea el campeón (…) Aporta liderazgo (…) Es el tipo de persona que quieres liderando el camino, no solo porque tiene la fuerza necesaria, sino también porque su astucia de veterano hace que funcione tanto para él como para la empresa.» Así hablaba Jim Ross de Samoa Joe recientemente.

► «Nadie mejor que Samoa Joe»

La verdad es que todos en AEW parecen estar encantados con su nuevo Campeón Mundial. Hasta ahora no ha habido nadie que saliera a hablar negativamente de «The Samoan Submission Machine», dejando a un lado a Swerve Strickland, HOOK y Adam Page, que están buscando destronarlo. De hecho, más bien, continúan saliendo declaraciones de felicidad por quien está liderando ahora la compañía después de un reinado histórico de MJF, que no está claro cuando va a volver a la programación All Elite; podría tardar un año debido a su lesión.

En esta ocasión, Tony Schiavone comenta lo siguiente sobre Samoa Joe en What Happened When:

«Fue una gran lucha. Estoy emocionado de que Samoa Joe sea nuestro campeón porque entre bastidores, es un verdadero profesional. No hay nadie entre bastidores que sea mejor y un líder para los chicos que Samoa Joe. Él lidera con el ejemplo. Creo que es una gran decisión tenerlo como nuestro campeón mundial. Estoy totalmente a favor de Samoa Joe.»

Eso sí, y él lo sabe mejor que nadie, ahora Samoa Joe va a tener que corresponder a todos estos elogios con un gran trabajo como Campeón Mundial AEW.