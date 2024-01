Tony Schiavone: «Eddie Kingston es de mis favoritos»

«Lo diré probablemente hasta el día que me muera. Es mi luchador favorito de todos los tiempos. De verdad lo es por muchas razones, porque lo que Eddie hace, parece, luce y es real». Esto decía Tony Schiavone de Eddie Kingston a mediados de 2023. Entonces, el luchador era el Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG. Todavía le quedaba por delante ganar el Campeonato Mundial ROH, lo cual hizo en septiembre, y el Campeonato Continental AEW, con el que se hizo en diciembre. Ahora es el Campeón Triple Corona.

► Tony Schiavone elogia a Eddie Kingston

Medio año después de aquellas declaraciones, cuando «The Mad King» está en el mejor momento de su carrera, Tony Schiavone reafirma su fanatismo por él:

«Eddie es uno de mis favoritos. Cuando pienso en todos los tipos diferentes con los que he trabajado, Eddie es uno de esos tipos reales que lo que ves es más o menos lo que sale en la tele. Así que tengo un montón de tiempo para Eddie Kingston. Estoy muy contento. Cuando subió por primera vez a bordo, yo no sabía nada de él porque había estado fuera de la lucha libre, y usted dijo: ‘Estoy muy contento de que Eddie Kingston esté teniendo una oportunidad con una gran promoción’. Él sigue actuando bien. Su combate contra Jon Moxley fue tremendo. Su combate contra Trent Beretta la otra noche fue muy bueno. Siempre ofrece buenas actuaciones. Eddie Kingston nunca me decepciona en el ring«, comenta en What Happened When.

Es imposible, menos aún para alguien que está dentro de la industria, que dedica a ella una gran parte de su vida, estar pendiente de todo lo que ocurre en la misma. No obstante, es curioso que, como Schiavone, Jim Ross también decía recientemente que no conocía a Eddie Kingston antes de AEW:

«(…) Quizás esto revele un poco mi ignorancia, pero ni siquiera conocía a Eddie Kingston hasta que llegó a AEW. Sé que había tenido una exitosa carrera en el circuito independiente y demás, pero a veces no tenemos la oportunidad de ver los resultados de esos shows independientes. No se distribuyen tanto… aunque son más accesibles ahora debido al streaming y cosas así. Pero sinceramente, no estaba al tanto del trabajo de Eddie, y luego, cuando llegó, tuvo un par de combates realmente buenos para comenzar en AEW, así que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Bien por Eddie. Veamos a dónde nos lleva esto. Seguramente será un paseo divertido, sin duda. Siempre ofrecerá una gran pasión, sin tonterías. Creo que es realmente un hallazgo valioso. No es una sensación de la noche a la mañana, obviamente, pero ciertamente merece avanzar. Con suerte, le irá bien (…)».