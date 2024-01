Mick Foley también se une a Ohio Valley Wrestling

«Mickie James se ha unido a OVW como Directora Creativa y Jefa de Talentos Femenil. Además, se desempeñará como Productora Ejecutiva de todos los shows de lucha libre de OVW». Unas horas atrás se anunciaba oficialmente esta información. Y no es la única gran noticia que Ohio Valley Wrestling tiene para anunciar en este gran comienzo de 2024 pues otro gran nombre de la lucha libre que se ha unido a la empresa es Mick Foley. «The Hardcore Leyend» quedó encantado con su experiencia en el evento Nightmare Rumble.

Como explica en una reciente publicación en Instagram, disfrutó tanto su participación en el mismo y de la serie ‘Wrestlers’ de Netflix, que está enfocada en la misma promoción comandada por Al Snow, que se puso en contacto con este para realizar más apariciones en el futuro.

«¡EN CAMINO A OVW!

Después de divertirme tanto en el espectáculo de OVW la semana pasada, estoy de vuelta para más. Al igual que muchos de ustedes, me emocioné mucho viendo a los luchadores, fue un gran espectáculo. Me emocioné tanto que llamé a mi viejo amigo Al Snow y le dije que quería ser parte de esto.

… ¡Que tengan un buen día!».

TOMORROW! Mick Foley will be inside an OVW ring for the first time years! Why has “The Hardcore Legend” returned to Davis Arena? Be there LIVE to find out!

Get your tickets at https://t.co/DslgORoANj or join us on YouTube, Facebook or TrillerTV at 7pm EST#OVWLive #OVWwrestling pic.twitter.com/n6kLFaxd3f

— OVW Wrestling (@ovwrestling) January 10, 2024