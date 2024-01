Dave Meltzer desmiente recientes declaraciones de Matt Riddle

En días recientes Matt Riddle ha dejado varios titulares gracias a varias declaraciones que ha dejado caer: en especial enfocadas en planes descartados para él. Recordemos que todo eso fue revelado en una firma de autógrafos virtual donde participó Riddle.

Una fue su supuesta victoria en Royal Rumble, aquí dijo que Brock Lesnar decidió ganar por capricho y nadie opuso resistencia.

La otra fue que, su inminente victoria en Money in The Bank fue cambiada a último minuto a favor de Austin Theory.

Como es común a la hora de escuchar entrevistas de luchadores, hay que tomar con pinzas lo que dicen. Si hay alguien que sabe del tema es Dave Meltzer, quien goza de fuentes internas en varias compañías alrededor del globo y puede verificar la información.

►Dave Melzter verifica la información dada por Matt Riddle.

Sería en la charla más reciente del Wrestling Observer Radio, donde Meltzer aclararía qué tan ciertas son las afirmaciones de Riddle.

En cuanto al maletín de Money in the Bank, afirma que aunque la decisión de beneficiar a Theory fue tardía, nunca hubo planes concretos para que Riddle ganara el combate antes del cambio:

»No necesariamente iba a ganar, eso sucedió en el sentido de que Vince McMahon cambió de opinión y se decidió por Austin Theory. Nunca fue 100% para nadie, no lo habían decidido hasta el último minuto.

»Y Matt Riddle fue absolutamente una de las personas, tal vez incluso la favorita, pero nunca se consideró algo seguro. Finalmente decidieron que fuera Austin Theory».

En ese orden de ideas, Meltzer continuó con las afirmación de Riddle de ser el ganador original del Royal Rumble de 2022. Una vez más, desmintiendo la declaración de Riddle, diciendo que en ese momento Riddle no era considerado un posible ganador:

»En cuanto al Royal Rumble, el ganador encabezaría WrestleMania, pero nunca promocionaron a Riddle a ese nivel. De WWE me dijeron que nunca fue considerado seriamente en ningún momento como ganador del Royal Rumble.

»Y volviendo atrás, ¿podría haber ganado Money in the Bank y hacer una historia interesante con el maletín? Por supuesto que sí… ¿Pero ganar Royal Rumble y encabezar WrestleMania contra Roman Reigns o alguien así? No digo que no se pudiera, pero no iban a hacerlo en ese momento».

Concluyendo su verificación de lo dicho por «The Original Bro», Meltzer afirmó que aunque a los altos mandos les gustaba Riddle, el hecho de que continuara metiéndose en problemas al hacer declaraciones polémicas por su cuenta.

»Conozco a personas importantes de WWE que estaban muy interesadas en él. Pero seguía obteniendo publicidad negativa. A muchas personas realmente no les gustaba la idea de elevarlo, porque no era muy prudente. Cuando dices cosas como ‘Si fuera real, podría vencer a Roman Reigns’, no terminas bien.

»Y se enemistó con Bill Goldberg al decir que no era bueno. Es verdad que Goldberg no es realmente un gran luchador y que simplemente estaba en el lugar correcto, con el carisma correcto y en el momento adecuado, pero eso bastó para que fuera un taquillero, una estrella gigante, para que sea una leyenda.

»Por esas cosas es por las cuales muchas personas importantes no querían verlo a ese nivel, además de que no lo consideraban confiable por la manera en la cual dejó UFC y Bellator.

»Para ser estelar en WrestleMania debes tener un nivel de confianza elevado, y no confiaban en él lo suficiente. Como es no mejoró, terminaron despidiéndolo».