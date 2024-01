El exluchador de WWE o ECW Al Snow es el dueño actualmente de Ohio Valley Wrestling (OVW), escuela que tiene su propio reality show en Netflix, ‘Wrestlers‘. Este fue uno de los temas principales de su reciente entrevista con Chris Van Vliet, en la que ofrece detalles interesantes sobre trabajar con la plataforma de streaming número uno del mundo.

► Los fans que no vieron la serie

«No estoy seguro de si son fanáticos que se han desconectado. Debo decir que me siento muy halagado y siempre me sorprende cuando la gente me reconoce, y sorprendentemente, todavía sucede con bastante frecuencia. Sin embargo, ha habido un aumento significativo desde, obviamente, el lanzamiento en Netflix. No quiero decir que no parezcan fanáticos típicos de la lucha libre. Más bien, parecen ser seguidores muy casuales o incluso personas que no están familiarizadas en absoluto con la lucha libre, y aún así, parecen reconocerme.»

Alumni include Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista, and Randy Orton — now it's time to save Kentucky's iconic Ohio Valley Wrestling gym. Wrestlers premieres September 13. pic.twitter.com/D3JURQX9WP — Netflix (@netflix) August 21, 2023

► La idea original de Netflix

«No lo sé. Claramente, fue una oportunidad única en un millón. Bueno, resulta que el presidente y alcalde de Louisville, Craig Greenberg, es uno de mis socios comerciales en OVW, junto con Matt Jones y otro socio llamado Jeff Tablin. Todos se unieron al proyecto. Poco después de su incorporación, Craig y su esposa asistieron a una boda donde coincidieron con un amigo de la escuela secundaria que resultó ser un ejecutivo de BBC America.

«Durante la conversación, mencionaron que acababan de invertir en una compañía de lucha libre, despertando un gran interés en él. Esto condujo a la conexión con otro ejecutivo de BBC. En un giro inesperado, Matt Jones propuso la idea de involucrar a Greg Whiteley, conocido por su trabajo en Last Chance U, para realizar un documental similar sobre OVW.

«El productor de BBC, Alejandro Mendez, se mostró intrigado y pasó aproximadamente una semana filmando un teaser de unos cinco o seis minutos en OVW. Matt Jones presentó la idea y el avance a Greg Whiteley, quien quedó cautivado y expresó su deseo de que fuera su próximo proyecto. Whiteley llevó la propuesta a Netflix, donde tiene un acuerdo de desarrollo, mostrando el avance filmado con el respaldo de la cadena británica. La respuesta de Netflix fue positiva, dando luz verde al proyecto.»

Wrestling fan or not, every match in Wrestlers will have you hooked! pic.twitter.com/fB3MvxItQt — Netflix (@netflix) September 24, 2023