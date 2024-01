Adam Cole presenta al Undisputed Kingdom

Adam Cole hizo su aparición en AEW Dynamite junto a sus nuevos compañeros, ahora conocidos como Undisputed Kingdom, para abordar la traición contra MJF.

Cole se dirigió al público en el estadio, asegurando que él no traicionó a MJF. Explicó que el ahora excampeón ha estado insultando a todo el mundo en AEW durante meses, mostrando comportamientos narcisistas y mostrando respeto solo hacia sí mismo.

Además, afirmó que muchos le agradecerán por lo que hizo, ya que considera que fue lo correcto apartar a su ex amigo de la acción.

También enfatizó que nunca necesitó a MJF, y que, gracias a sus acciones, ahora la gente lo respeta y lo aprecia más, ya que fue él quien moldeó al luchador que ahora es querido por el público.

I think we’re all ready for story time with Adam Cole. What does he have to say about his actions at #AEWWorldsEnd?!

