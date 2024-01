Orange Cassidy retuvo el Campeonato Internacional ante Dante Martin

La semana pasada en Rampage, Action Andretti y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin) derrotaron a CHAOS (Orange Cassidy, Rocky Romero y Trent Beretta), con lo cual, Dante Martin se envalentonó para pedirle a Cassidy una lucha por el Campeonato Internacional AEW.

Fue así que el combate fue confirmado y en esta edición de AEW Dynamite se enfrentaron en un mano a mano con el título en juego.

La lucha comenzó a ras de lona, lo que favoreció al campeón, pero pronto las cosas comenzaron a subir de nivel, con movimientos más rápidos fuertes de ambos lados.

Sin embargo, Cassidy fue quien mejor parado quedó por minutos, aunque Dante no se rindió y buscó tomar el control en cada momento.

Cuando finalmente Dante Marin pudo responder, consiguió tomar el control con vuelos y movimientos rápidos. Pero decidió burlarse de Cassidy imitando sus «movimientos lentos».

