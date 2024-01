Samoa Joe: «Volvamos a entretener a la gente»

«(…) Lo que nuestros atletas logran dentro del cuadrilátero, se va a convertir en un enfoque más importante, especialmente bajo mi liderazgo. Vamos a hacer las cosas de frente y directo, justo frente a la gente. Estoy emocionado por esta nueva etapa. Creo que en el mundo de la lucha libre, siempre hay controversias, siempre hay cosas dando vueltas, y son aquellos que perseveran a pesar de eso y se aseguran de que los fans obtengan el mejor espectáculo por lo que vinieron a ver. Eso es lo que estoy aquí para asegurar». Samoa Joe ya avisaba desde un primer momento.

► Samoa Joe marca el camino

Y a falta de horas para que se presente en Dynamite como Campeón Mundial AEW vuelve a poner en claro su punto de vista con respecto al camino que debe tomar, o que debe seguir, porque realmente el cambio ha comenzado a darse antes de que ganara el título, la empresa en 2024. Y ahora él es quien lo marca, lo cual recientemente aplaudía Jim Ross. Samoa Joe quiere que toda la tribialidad que tanto afectó a AEW en 2022 y 2023 desaparezca para que puedan enfocarse en darles a los fanáticos lo que buscan cuando miran All Elite Wrestling.

«Comprendo el mundo de la lucha libre profesional. He presenciado cómo las cosas funcionan a un nivel muy alto y entiendo el tipo de personas que se necesitan detrás del escenario para que todo eso suceda. Me esfuerzo por ser esa persona. Como campeón, representas el estándar. Estoy más que feliz de asumir ese rol. Realmente quiero enfocarme en volver a captar la atención de los fanáticos hacia el conflicto en el ring, y mucha de la trivialidad debe desvanecerse. Volvamos a entretener a la gente.»

¿Quién mejor que él? Un luchador veterano, respetado, apreciado, exitoso, y que además no es conocido por estar envuelto en polémicas. Ni durante su carrera en la compañía Khan ni en ROH, WWE o TNA. The Samoan Submission Machine siempre ha puesto su enfoque en los encordados. Claro, esto no solo depende de él, al final es una organización enorme en la que siempre va a haber problemas, como en todas, pero eso no quiere decir que deban convertirse en protagonistas, o incluso salir a la luz. Veremos hacia dónde van con Samoa Joe liderando.