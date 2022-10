MVP y Omos irán tras Braun Strowman en SmackDown

Durante las últimas semanas, Omos ha estado trabajando de la mano con MVP y participando en varios encuentros sin sentido ante luchadores locales, a quienes les ha propinado una buena paliza; sin embargo, tras su rivalidad con Bobby Lashley, no ha tenido algo relevante que hacer, hasta que el pasado viernes apareció, de manera sorpresiva, en SmackDown, y junto a MVP centraron rápidamente su atención en otro gigante, Braun Strowman.

Durante la última semana, WWE ha estado construyendo una lucha entre sus dos gigantes, Braun Strowman y Omos, y parece que la rivalidad continuará en el episodio de SmackDown de este viernes, ya que se pudo conocer que el gigante nigeriano, por intermedio de su portavoz MVP, en un video publicado por WWE, estará este viernes en la marca azul. MVP elogió el talento de Strowman antes de decirle que no le temen y que su gigante irá a decirle en su cara lo que piensa.

.@The305MVP reveals that @TheGiantOmos will be at #SmackDown this Friday to look into #BraunStrowman’s eyes and reveal that Strowman is no monster. #WWERaw pic.twitter.com/9KayUt8sh2

— WWE (@WWE) October 20, 2022