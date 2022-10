Omos y MVP trabajarían regularmente en SmackDown

WWE está viendo qué hace con Omos. Trabajar con MVP es una buena noticia para cualquier Superestrella, véase, Bobby Lashley. Pero estuvo unas semanas alejado de la programación de Raw, cuando volvió estuvo aplastando a algunos luchadores locales, y anoche apareció en SmackDown.

Es uno de los luchadores que ha visto su situación ligeramente cambiada desde que el control pasara de Vince McMahon a Triple H. Cuando Braun Strowman volvió muchos pensaron que iba a tener que esperar un poco más para ser el gran gigante de la compañía. Ahora tenemos una interesante novedad.

Has #BraunStrowman met his match in @TheGiantOmos ?

Nuestro compañero Mike Johnson informa en PWInsider que luchador y mánager trabajarán ahora en la marca azul: «Omos y MVP aparecerán en SmackDown regularmente en el futuro, según nos dijeron». Además, de acuerdo a lo ocurrido en el show anoche, señalan: «Omos vs. Braun Strowman, que fue insinuada, parece estar programada para Crown Jewel».

No son para nada malas noticias para Omos y MVP pues no solo verán la frescura de una nueva marca sino también una historia con una Superestrella que está en lo más alto ahora mismo tanto gracias a su reciente regreso como a lo que ha estado haciendo desde entonces.

Por otro lado, lo más probable es que si los dos gigantes se enfrentan en el evento premium de Arabia Saudí sea Strowman quien consiga la victoria, lo cual no sería demasiado bueno para su oponente. Aunque si luciera fuerte, tampoco tan malo. Iremos viendo cómo evoluciona su historia.

The gigantic @TheGiantOmos once again displays his dominance against two outmatched local athletes.#WWERaw pic.twitter.com/IAOJQcnCB4

— WWE (@WWE) October 13, 2022