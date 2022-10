AEW estuvo no hace mucho realizando shows en Toronto, Canadá –Tony Khan dijo entonces que su compañía es la única que le compite a WWE en este país y en Súper Luchas estuvimos hablando de qué puede seguir para ellos en su expansión– pero Darby Allin no se presentó. No porque estuviera lesionado o porque no tenga una rivalidad en estos momentos -esta trabajando con Jay Lethal y Sonjay Dutt- ni tampoco porque quisiera alejarse de la programación, lo cuál sí quiso hacer anteriormente.

Come and hang with me and @DarbyAllin on The Sessions. We already know this, but I’d just like to reiterate- this dude is bonkers! Super fun chat with Darby! Give us a listen! pic.twitter.com/FCL27IIzXC

— Renee Paquette (@ReneePaquette) October 20, 2022